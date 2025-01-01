Прокуратура проверит доступность деревень в Прикамье при ремонте моста через Ирень Сооружение приводят в порядок в Октябрьском районе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Октябрьского района организовала проверка по информации об отсутствии доступности деревень Колтаева и Усть-Ария из-за ремонта моста через реку Ирень. Об этом сообщает пресс-служба краевого надзорного органа.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям ответственных лиц по организации безопасного перехода для граждан и транспортного сообщения на период проведения ремонтных работ мостового сооружения», — отметили в ведомстве.

В случае обнаружения нарушений в результате проверки по данному факту будут приняты меры прокурорского реагирования.

Обе деревни находятся в северной части Октябрьского округа. Согласно данным госзакупок, в сентябре был выбран подрядчик для выполнения текущего ремонта моста через реку в д. Колтаева. Подрядчик пермское ООО «Профит» приведёт сооружение длиной 29 м в порядок до 14 ноября. Стоимость контракта составила 6,4 млн руб.

Ранее был обновлён мост через Ирень в Кунгуре. Общая стоимость проекта составила около 700 млн руб.

