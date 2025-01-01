Открыто движение по мосту через реку Ирень в Пермском крае Работы по капитальному ремонту были завершены на полгода раньше срока Поделиться Твитнуть

В Кунгуре (Пермский край) состоялось открытие обновленного моста, проходящего через реку Ирень. Министерство транспорта региона сообщило, что в ходе масштабной реконструкции старый мост был заменён на современный железобетонный.

Демонтаж старого моста стартовал в сентябре прошлого года, что повлекло за собой временное прекращение движения транспорта. В процессе капитального ремонта были заменены пролётные строения и опоры, модернизированы коммуникационные сети, уложен новый гидроизоляционный слой и установлены деформационные швы. Подрядчиком были построены подпорные стены на подъездах к мосту, проведено асфальтирование мостового полотна и прилегающих территорий. С обеих сторон моста обустроены пешеходные тротуары, установлены пешеходные и барьерные ограждения. На подходах к мосту разбиты газоны.

Габариты обновленного сооружения практически не изменились в сравнении с предыдущим, небольшим исключением является увеличение высоты на 1 метр.

Стоит отметить, что Иренский мост протяженностью 112 м расположен по ул. Красноармейской и играет важную роль в обеспечении транспортной доступности различных районов Кунгура. Кроме того, он способствует снижению нагрузки на расположенный по соседству Преображенский мост, чья загруженность значительно возросла с началом учебного года.

Общая стоимость проекта составила около 700 млн руб., из которых около 600 млн были выделены из федерального бюджета.

В Минтрансе Прикамья особо отметили, что работы по капитальному ремонту были завершены на полгода раньше запланированного срока.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.