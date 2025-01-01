Пермякам предлагают пить кофе и присоединиться к акции помощи бездомным Часть средств от продажи напитка пойдёт на помощь нуждающимся людям Поделиться Твитнуть

С 20 октября по 2 ноября 2025 года в кофейнях и кондитерских Перми будет проходить благотворительная инициатива «Кому кофе?», организованная фондом «Территория передышки», оказывающим поддержку людям, лишившимся крова. Около 16 городских заведений уже выразили готовность участвовать. Часть средств от продажи определенных напитков (от 5% до 80%), приобретенных во время акции, будет направлена на благотворительные цели.

Как сообщают организаторы в соцсетях, «Кофе вам, помощь людям в беде!», — это слоган самой тёплой благотворительной акции этой осени, потому что иногда помочь нуждающимся людям проще, чем это кажется. И когда человек пьёт кофе в заведениях-участниках, кто-то рядом получает поддержку и шанс снова жить по-человечески.

Работа дневного центра «Территория передышки» на ул. Луначарского, 130 ежедневно обходится в 20 тыс. руб. Эта сумма покрывает расходы на социальную, юридическую и психологическую поддержку, аренду, функционирование душевой и прачечной, приобретение лекарств и средств гигиены, восстановление документов и прочие необходимые нужды.

Актуальный список участвующих заведений с указанием напитков можно посмотреть на сайте. Перечень участников постоянно обновляется.

Напомним, «Территория передышки» оказывает поддержку нуждающимся с 2018 года. В числе проектов организации — дневной центр помощи, гуманитарный автобус «Еда на колёсах», программы временного и сопровождаемого проживания, а также кризисная квартира для женщин. В течение 2024 года помощь оказана более чем 1300 нуждающимся.

