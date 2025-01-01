В сентябре в Перми цены на лекарства снизились на 3,3% При этом продажи препаратов от ОРВИ выросли на 83% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

«Индекс Мегаптеки» проанализировал аптечный рынок крупнейших городов России и определил динамику цен на лекарства. Исследование показало, что в сентябре стоимость лекарственных препаратов в Перми снизилась на 3,3%.

Упали цены на лекарства и в Ульяновске (на 2,4%). При этом в Туле, Архангельске и Иваново стоимость препаратов выросла (на 4,8%, 4,7% и 4,6% соответственно).

Средний чек жителей краевой столицы в аптеке составил 6974 руб. Самое высокое значение зафиксировано в Мурманске (7787 руб.), а низкое — в Архангельске (6835 руб.). Больше всего цена «корзины» в Перми снизилась в категориях «Боль и воспаление» (на 20,55%), «Нервная система и психическое здоровье» (на 6,42%) и «Аллергия» (на 5,36%).





В сентябре продажи лекарств в анализируемых городах увеличились на 12,4%. В Перми уверенный рост по объёмам продаж показали категории «Боль и воспаление» (на 45,91%), «Простуда и грипп» (83,06%), «Лекарства от инфекций» (47,3%).

