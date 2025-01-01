Новым замглавы по вопросам миграции в Прикамье стал Алексей Кежватов Он родом из Мордовии Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

Генерал-майор полиции, глава ГУ МВД России по Пермскому краю Владислав Толкунов представил личному составу и представителям силовых ведомств региона нового заместителя по вопросам гражданства и регистрации иностранцев полковника полиции Алексея Кежватова. Указ об его назначении подписал президент Владимир Путин 6 октября 2025 года.

На встрече присутствовали руководители различных подразделений МВД, представители прокуратуры, ФСБ, Росгвардии, Следственного комитета, ФСИН, МЧС, таможни и ФССП.





Владислав Толкунов поздравил Алексея Кежватова с назначением и отметил его профессионализм и опыт. В свою очередь, Алексей Кежватов поблагодарил за доверие и пообещал обеспечить правопорядок, оказывать качественные услуги населению, а также контролировать соблюдение иностранцами законов страны.





Алексей Кежватов родился в Мордовской АССР в 1971 году. Службу в органах МВД начал в 1993 году. Имеет награды МВД России «За доблесть в службе», «За отличие в службе» I, II, III степени, «За боевое содружество».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.