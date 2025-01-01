В Перми на путепроводах по улице Строителей и шоссе Космонавтов появилась подсветка Она переливается фиолетовым и синим цветом Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Перми на путепроводах по ул. Строителей и ш. Космонавтов установили подсветку. Об этом сообщает министерство транспорта Пермского края.

На кадрах, опубликованных краевым минтрансом, видно, что подсветка переливается фиолетовым, синим, а также окрашивается в цвета российского флага.

«А вы тоже заметили, как преображается Пермь? Да, краевая столица может посоревноваться за звание стильного города. И мы тоже внесли в это свой вклад. Только посмотрите, какая подсветка появилась на путепроводах по ул. Строителей и ш. Космонавтов! Желаем вам хорошо провести выходные, прогуляться по обновлённым улицам Перми и вдохновиться на предстоящую неделю!» — добавили в ведомстве.

Ранее «Новый компаньон» также писал , что в течение ближайших двух лет в Перми планируют установить архитектурную художественную подсветку на 60 фасадах зданий и 237 опорах наружного освещения.

