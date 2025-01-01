Под колёса автомобилей в Перми с начала года попали 200 пешеходов Четыре человека погибли Поделиться Твитнуть

Матвей Любимов

За три квартала 2025 года в Перми произошло 200 ДТП с участием пешеходов, в которых четыре человека погибли. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

«За девять месяцев 2025 года на территории краевого центра зарегистрировано 200 автоаварий с участием пешеходов. Из них 115 наездов произошло на пешеходных переходах, четыре человека погибли и 118 получили травмы», — рассказали в ведомстве.

Для повышения уровня безопасности пешеходов на 103 перекрёстках со светофорным регулированием в краевой столице были установлены дополнительные секции светофора с изображением пешехода и стрелкой бело-лунного цвета. Это помогает предупреждать водителей о возможном движении пешеходов по пешеходному переходу, на который он поворачивает с режимом бело-лунного мигания.

Ранее стало известно, что на минувшей неделе на дорогах Перми погибли два человека. Всего было выявлено более 1 тыс. нарушений ПДД.

