Ветеран СВО назначен федеральным инспектором по Пермскому краю Иван Амиров проходил стажировку у полпреда президента РФ в ПФО Поделиться Твитнуть

Фото: Официальный сайт полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе

Ветерана СВО, принявшего участие в программе «Время героев», Ивана Амирова назначили на должность федерального инспектора по Пермскому краю. Об этом сообщается на официальном сайте полпреда президента РФ в ПФО.

«Участник президентской программы «Время героев» Иван Амиров, наставником которого является полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, 17 октября 2025 года назначен на должность федерального инспектора по Пермскому краю», — информирует сайт.

В ходе программы обучения Иван Амиров познакомился с деятельностью органов госвласти в регионах ПФО, в частности, изучил работу филиалов Госфонда «Защитники Отечества» и Центров управления регионами, посетил пункты отбора на военную службу по контракту, центры реабилитации участников СВО, центры развития беспилотных систем, предприятия оборонно-промышленного комплекса. Вместе с Игорем Комаровым работал на заседании Совета округа в Перми, в Удмуртском кадетском корпусе им. Героя Советского Союза В.Г. Старикова, в Совете законодателей ПФО в Саранске, а также на Дне героев Отечества в Нижнем Новгороде.

По словам Ивана Амирова, программа даёт возможность служить стране и работать ради благополучия людей по-новому, применяя свой опыт и знания для реальных изменений. Игорь Комаров отметил, что опыт его подопечного будет востребован на госслужбе. Он и в дальнейшем планирует активно содействовать реализации программы.

Иван Амиров служил в органах правопорядка 18 лет, работал начальником отдела по раскрытию преступлений против собственности управления уголовного розыска ГУ МВД России по Саратовской области. В зоне СВО обеспечивал правопорядок и общественную безопасность, за что был удостоен медали «За отличие в охране общественного порядка».

Главным федеральным инспектором по Пермскому краю аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО с 2018 года является Сергей Половников. Иван Амиров будет его заместителем.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.