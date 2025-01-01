Жук-полиграф в Прикамье распространился ещё на 33 тысячах гектаров Введены карантинные фитосанитарные режимы Поделиться Твитнуть

фото: Алексей Сметкин

Из-за распространения уссурийского полиграфа в Пермском крае введены зоны фитосанитарного карантина, которые охватывают площадь более 33 тыс. га. Речь идёт о лесных массивах Чайковского, Пермского городского, Пермского и Чердынского лесничеств. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Уточняется, что меры касаются земель Чердынского участкового лесничества, Чердынского лесничества, участков в Чердынском муниципальном округе и рядом с д. Анисимово.





Введение карантинных фитосанитарных режимов направлено на быструю локализацию очагов заражения и предотвращение дальнейшего распространения вредителя. Подробная информация о приказах, границах установленных зон карантина, планах по локализации и ликвидации популяции уссурийского полиграфа, а также действующих запретах, ограничениях и перечне необходимых мероприятий доступна на веб-сайте Управления.

