Певец Сергей Жуков выступит на годовщине своего бара в Перми Заведение открылось по франшизе на улице Сибирской

фото со страницы бара "Руки ВВерх" в Перми

В Пермь 24 октября на первый день рождения бара «Рука ВВерх!» приедет певец Сергей Жуков. Информация об этом опубликована в соцсетях заведения.

Солист поздравит всех посетителей бара с годовщиной, проведёт розыгрыш уникального ковра с собственным автографом и споёт. На разогреве выступит группа «Ананас».

«Руки ВВерх!» — крупнейшая в России сеть баров, её основателями являются бизнесмен Павел Чесноков и Сергей Жуков. В настоящее время насчитывается около четырёх десятков заведений. Первый бар сети был открыт в Санкт-Петербурге в 2012 году.

«Руки ВВерх!» в Перми заработал в октябре 2024 года в помещении бывшего клуба «Ветер» (ул. Сибирская, 16). В нём 160 посадочных мест, максимальное расчётное число посетителей — 600. Открытие планировалось ещё четыре года назад, но тогда реализации планов помешала сложная маркетинговая ситуация постковидного времени.

Бар позиционируется как «машина времени», переносящая в ностальгическое прошлое. Главная «фишка» — музыкальная концепция, основанная на хитах прошедших десятилетий.

