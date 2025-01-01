Пермских игроков из «Бетсити-Парма» вызвали в сборную России На сборы приглашены Лев Свинин и Глеб Фирсов Поделиться Твитнуть

Фото: БК «БЕТСИТИ ПАРМА»

Двое игроков пермского баскетбольного клуба «Бетсити-Парма» получили приглашение в сборную Россию. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что игроки Лев Свинин и Глеб Фирсов вошли в расширенный список и приглашены на сбор мужской национальной команды. Он пройдёт с 24 ноября по 1 декабря в УТЦ «Новогорск».





Пресс-служба пермского баскетбольного клуба также отметила, что в список вошли 29 игроков, из которых 20 приедут в учебно-тренировочный центр. Окончательный состав сборной страны будет объявлен позже.





«Желаем ребятам удачи и плодотворной работы», — добавили в сообщении.





Напомним, 15 октября в Перми состоялся матч WINLINE Basket Cup. На домашней площадке баскетбольный клуб «Бетсити Парма» встретился с «Локо» из Краснодара. Встреча закончилась со счётом 91:84 в пользу хозяев. Самыми результативными игроками стали Террелл Картер, Александр Захаров, Лев Свинин, а также Брендан Адамс.

