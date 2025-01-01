Горнолыжный курорт в Прикамье стал победителем всероссийской премии
Он признан лучшим в номинации «Событие»
Поделиться
Твитнуть
Всесезонный курорт "Губаха» стал победителем всероссийской премии SKI BUSINESS AWARDS. Итоги премии объявили в Москве в рамках форума туристических территорий. Об этом сообщает минтуризма Пермского края.
«В номинации «Лучшее событие на горнолыжном курорте» победил всесезонный курорт "Губаха». Поздравляем команду курорта с высоким признанием!» — сообщили в ведомстве.
Напомним, премия SKI BUSINESS AWARDS учреждена в 2018 году. Её цель — поощрение наиболее активных и заслуженных участников отрасли, укрепление престижа и социальной значимости горнолыжной индустрии. Диплом лауреата премии является признанием высоких заслуг в профессиональном сообществе.
Кроме того, в минтуризма региона отметили, что на территории «Губахи» в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» строятся трёхзвёздочная гостиница, восемь дуплекс-коттеджей и горнолыжно-развлекательный комплекс.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть