Горнолыжный курорт в Прикамье стал победителем всероссийской премии Он признан лучшим в номинации «Событие»

Фото: Форум туристических территорий / https://territoryforum.ru/

Всесезонный курорт "Губаха» стал победителем всероссийской премии SKI BUSINESS AWARDS. Итоги премии объявили в Москве в рамках форума туристических территорий. Об этом сообщает минтуризма Пермского края.

«В номинации «Лучшее событие на горнолыжном курорте» победил всесезонный курорт "Губаха». Поздравляем команду курорта с высоким признанием!» — сообщили в ведомстве.





Напомним, премия SKI BUSINESS AWARDS учреждена в 2018 году. Её цель — поощрение наиболее активных и заслуженных участников отрасли, укрепление престижа и социальной значимости горнолыжной индустрии. Диплом лауреата премии является признанием высоких заслуг в профессиональном сообществе.





Кроме того, в минтуризма региона отметили, что на территории «Губахи» в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» строятся трёхзвёздочная гостиница, восемь дуплекс-коттеджей и горнолыжно-развлекательный комплекс.

