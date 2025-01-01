Сотрудники ДОСААФ в Перми эвакуировались из-за подозрительного предмета Поделиться Твитнуть

фото предоставлено изданием "Аргументы и факты - Прикамье"

В региональном Министерстве территориальной безопасности Пермского края объяснили скопление людей около здания ДОСААФ в краевом центре в четверг, 16 октября.

Накануне, напомним, очевидцы засняли, как около 13:30 возле здания ДОСААФ на б. Гагарина, 74 стоят люди и карета скорой помощи. Было похоже, что проводится эвакуация.

В Минтербезе perm.aif.ru подтвердили, что в здании действительно проводилась проверка из-за найденного подозрительного предмета. Выяснилось, что его оставил один из посетителей. В его присутствии объект был изучен. Как установили специалисты, предмет не представлял угрозы жизни и здоровью населения.

После этого люди вернулись к работе.

Напомним, 16 октября в Перми проводились учения по безопасности.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.