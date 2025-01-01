Пермяки обратили внимание на скопление людей и скорую у здания ДОСААФ Поделиться Твитнуть

фото предоставлено изданием "Аргументы и факты - Прикамье"

Жители Перми обратили внимание на скопление людей и карету скорой помощи у здания ДОСААФ на б. Гагарина, 74, об этом сообщает perm.aif.ru.

Инцидент случился в 13:30 16 октября. «Как будто персонал офиса эвакуировали. К тому же, чувствовался запах гари, но ни дыма, ни пожарных машин не было», — рассказала очевидица случившегося журналистам издания и прислала фотографию.

В Министерстве территориальной безопасности Пермского края пока не ответили на запрос.

Ранее власти региона оповестили население о проведении учений по противодействию беспилотным летательным аппаратам. Пермяки получили SMS-уведомления о начале учений в 11:00.

