В Перми проведут экспертизу в отношении ночного клуба в Индустриальном районе Районная администрация настаивает на незаконности возведения объекта

Олег Антонов

В рамках судебного разбирательства по делу о демонтаже ночного клуба в Индустриальном районе будет проведена независимая оценка. Арбитражный суд Пермского края постановил привлечь к делу Управление госэкспертизы Пермского края. Ведомство должно провести строительно-технической экспертизы.

Как следует из данных в электронной базе суда, предметом рассмотрения является правомерность сноса ночного клуба на ул. Стахановская, 44а

Напомним, в мае администрация Индустриального района Перми подала иск в суд, потребовав признать незаконно возведенным здание, в котором располагается ресторан-клуб, находящийся в непосредственной близости от территории, планируемой под комплексное развитие территории (КРТ) на улице Стахановской. Владельцем объекта недвижимости является индивидуальный предприниматель Николай Шардаков.

Первоначальный иск был подан в апреле. Предметом спора выступает двухэтажное строение, занимающее площадь в 302,5 кв. м расположенное по адресу: улица Стахановская, дом 44а. Согласно информации «2ГИС», в этом здании находится заведение «Ударник».

В отношении объекта недвижимости суд ввел обеспечительные меры, запрещающие любые действия, связанные с госрегистрацией сделок. В качестве третьих лиц к участию в деле привлечены минимущества Прикамья и управление Росреестра по Пермскому краю, а также департаменты градостроительства и архитектуры и земельных отношений городской администрации.

Во время судебного разбирательства администрацией Индустриального района заявила ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы. Ее проведет Управление государственной экспертизы Пермского края.

