В Пермском крае снят режим «Беспилотная опасность» В аэропорту задержаны несколько рейсов

Константин Долгановский

Режим «Беспилотная опасность», объявленный в Пермском крае в 6 часов утра 17 октября, снят. Информацию в 09:21 распространило Министерство территориальной безопасности региона.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в аэропорту Перми задержаны вылеты утренних рейсов ДР 366 авиакомпании «Победа» в Сочи, FV 6582 авиакомпании «Россия» в Санкт-Петербург, ЭК 9927 авиакомпании «КрасАвиа» в Нарьян-Мар.

Также, согласно онлайн-табло аэропорта Большое Савино, в Перми находятся два самолёта, выполняющих рейсы Москва—Ижевск: ИЖ 306 авиакомпании «Ижавиа» и FV 6375 авиакомпании «Россия». Их вылеты в пункт назначения назначены на 10 и 11 часов утра.

Как сообщали в Росавиации, минувшей ночью на территории Удмуртии был введён режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Аэропорт Ижевска возобновил приём самолётов только в 09:15.

