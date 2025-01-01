Из-за угрозы БПЛА самолёты рейсов Москва—Ижевск посадили в Перми Задержаны вылеты в Сочи, Санкт-Петербург и Нарьян-Мар Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Согласно онлайн-табло аэропорта Большое Савино, в Перми находятся два самолёта, выполняющих рейсы Москва—Ижевск: ИЖ 306 авиакомпании «Ижавиа» и FV 6375 авиакомпании «Россия».

Как сообщали в Росавиации, минувшей ночью на территории Удмуртии был введён режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), и аэропорт Ижевска закрыли.

В Перми также задержаны вылеты рейса ДР 366 авиакомпании «Победа» в Сочи, FV 6582 авиакомпании «Россия» в Санкт-Петербург, ЭК 9927 авиакомпании «КрасАвиа» в Нарьян-Мар.

Напомним, в 6 часов 17 октября режим «Беспилотная опасность» объявлен и в Пермском крае.

