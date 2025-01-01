В Пермском крае 17 октября ввели режим «Беспилотная опасность» Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в 6 часов 17 октября введён режим «Беспилотная опасность». Это связано с выявлением потенциальных угроз, источником которых являются беспилотные летательные аппараты. Соответствующее уведомление было опубликовано региональным Министерством территориальной безопасности.

Все экстренные службы уведомлены и приведены в состояние полной готовности.

Населению рекомендовано сохранять повышенную внимательность и не поддаваться панике.

Представители власти напомнили о необходимых мерах безопасности при обнаружении дронов в воздушном пространстве. Специалисты советуют использовать прочные сооружения в качестве укрытия: цокольные этажи, подземные паркинги, подземные переходы и гаражные помещения. В жилых домах рекомендуется укрываться в ванных комнатах, коридорах и комнатах, где отсутствуют окна и имеются несущие стены. При этом следует лечь на пол и прикрыть голову руками.

Рекомендуется переместиться с верхних этажей зданий, воздержавшись при этом от использования лифтов.

В случае обнаружения летящего дрона необходимо немедленно связаться со службой спасения по номеру 112 и предоставить подробную информацию о происходящем.

Крайне важно не приближаться к месту падения БПЛА ближе, чем на 100 м, и воздержаться от использования любых средств связи (телефоны или радиостанции) в непосредственной близости от него. Категорически запрещено предпринимать самостоятельные попытки уничтожения дрона.

Напомним, инцидент, связанный с применением беспилотных аппаратов, произошёл 3 октября в Березниках.









Подробнее: https://www.newsko.ru/news/nk-8916987.html

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.