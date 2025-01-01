Из колонии Прикамья освободился пранкер Сергей Давыдов Он звонил судьям от имени высокопоставленных федеральных чиновников и выкладывал записи в Интернет Поделиться Твитнуть

Сергей Давыдов, известный своими телефонными розыгрышами высокопоставленных лиц пермских силовых структур, освобождён из исправительной колонии. Информация о завершении его срока заключения опубликована в картотеке Соликамского городского суда, пишет Ura.ru.

Согласно решению суда, после выхода на свободу Давыдов обязан регулярно отмечаться в отделении полиции — дважды в месяц на протяжении трёх лет.

Напомним, в 2017 году Давыдов был осуждён по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, включая вымогательство, клевету и воспрепятствование осуществлению правосудия. Следствием было установлено, что с 2014 по 2016 год Давыдов звонил судьям и другим должностным лицам, представлялся каким-либо федеральным чиновником, записывая разговоры и распространяя аудиозаписи с клеветническими заявлениями в Интернете. В некоторых случаях он требовал деньги за удаление компрометирующих материалов или отказ от их публикации. Отмечается, что в отношении Сергея Давыдова было возбуждено несколько уголовных дел, и он находился под стражей с 2016 года.

