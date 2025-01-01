Прокуратура обязала муниципалитет в Прикамье отлавливать бродячих собак Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Прокуратура Верещагинского района Пермского края провела инспекцию соблюдения законодательства в сфере обращения с животными, не имеющими хозяев, и установила, что администрация муниципального округа не выполняет возложенные на неё законом функции по отлову бродячих животных, их перевозке и оперативной передачи в приюты. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

По итогам проверки администрации округа было направлено представление, однако местные власти не устранили выявленные нарушения. В связи с этим прокурор обратился с иском в суд, который поддержал позицию прокуратуры и своим решением обязал муниципалитет предпринять необходимые шаги для организации работы с безнадзорными животными.

В настоящее время решение суда исполнено: заключён договор на отлов, учёт, карантин, стерилизацию, возврат и содержание бродячих животных на территории Верещагинского округа.

