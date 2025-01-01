Эксперт из Перми объяснил увеличение числа случаев заболевания ветряной оспой Поделиться Твитнуть

Роспотребнадзор на днях в очередной раз обратил внимание на необходимость профилактических мер против ветрянки — инфекции, которую зачастую считают детской. В 2024 году зафиксировано свыше 830 тыс. случаев заражения, что привело к значительным экономическим потерям для страны. В 2025 году ситуация остаётся напряжённой: в отдельных регионах страны сохраняется рост заболеваемости, а в Ямало-Ненецком АО и Башкортостане отмечено двукратное увеличение. В Пермском крае. как писал «Новый компаньон», зафиксирован рост на 17%. Валерий Литвинов, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук, объяснил причины такой динамики и распространения ветрянки среди взрослого населения.

Во-первых, Литвинов заметил, что после пандемии коронавируса наблюдается устойчивый рост заболеваемости, и эта тенденция сохраняется: в 2024 году зафиксирован прирост в 9,7% по сравнению с предыдущим годом. Это связано с тем, что COVID-19, несмотря на высокую контагиозность, не стал конкурентом для ветрянки, так как вирусы поражают разные органы и используют разные клеточные рецепторы, что позволяет им циркулировать одновременно, не конкурируя друг с другом.

В октябре 2025 года сообщалось о значительном — более чем в два раза — увеличении случаев ветрянки в Ямало-Ненецком АО и Башкортостане. Ухудшение эпидемической ситуации также отмечается в Республике Алтай, Воронежской и Оренбургской областях. Чаще всего заболевают дети в возрасте от года до шести лет, что объясняется сезонным подъёмом заболеваемости в осенне-зимний период и миграцией населения, не имеющего иммунитета, которое становится источником распространения инфекции.

Среди взрослых также наблюдается рост заболеваемости, поскольку многие из них не перенесли ветрянку в детстве. Из-за миграции вирус распространяется не только в детских учреждениях, но и во взрослых коллективах. Хотя считается, что взрослые переносят ветрянку тяжелее, основная опасность для них заключается в риске реактивации вируса в форме опоясывающего лишая при снижении иммунитета.

Повторное заражение ветрянкой возможно, хотя и редко. Иммунитет после перенесённого заболевания обычно сохраняется на всю жизнь, но при первичном заражении в раннем возрасте (до одного года) иммунная система может не сформировать полноценную защиту.

Вакцинация против ветрянки не является обязательной и не включена в Национальный календарь прививок. Существующий подход, при котором иммунизация доступна на платной основе или для групп риска, считается достаточным.

Особенно уязвимы перед ветряной оспой люди с ослабленной иммунной системой, беременные женщины и те, кто не болел ею ранее.

В России проходят клинические испытания отечественной вакцины «Нанолек», но на рынке существуют и другие варианты иммунизации, которые показали хорошие результаты в снижении заболеваемости в других странах.

Для профилактики ветрянки рекомендуются стандартные меры, как и при других воздушно-капельных инфекциях: избегать мест массового скопления людей в период подъёма заболеваемости, использовать маску, тщательно мыть руки и соблюдать правила гигиены.

