В Прикамье отмечен рост заболеваний ветрянкой С начала года зарегистрирован 651 случай

Согласно данным за первые три квартала 2025 года, в Пермском крае зарегистрировано 651 случаев ветряной оспы на каждые 100 тыс. жителей. Этот показатель превышает многолетний средний уровень на 17%. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.

В ведомстве отметили, что подавляющее большинство заболевших (более 97%) — это дети в возрасте от года до шести лет. Специалисты Роспотребнадзора связывают увеличение числа случаев ветрянки с естественным циклическим ростом заболеваемости и формированием восприимчивой к инфекции группы населения, что стало следствием снижения уровня заболеваемости в период пандемии COVID-19.

Вакцинация остается единственным надёжным способом предотвращения заражения ветряной оспой. Однако прививки от ветрянки проводятся не всем, а только детям и взрослым, входящим в группу риска. С начала года в Прикамье вакцинацию против ветряной оспы прошли более 2 тыс. человек. Ранее СМИ сообщали о нехватке вакцин против ветрянки в ряде регионов России. В краевом миздраве заверили, что регионе нет дефицита этой вакцины.

