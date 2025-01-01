Заключённый из Прикамья стал призёром Дельфийского чемпионата Поделиться Твитнуть

Объявлены лауреаты юбилейного, пятого по счёту, Дельфийского чемпионата среди заключённых РФ. Одним из призёров первенства стал 23-летний Максим Руденок, отбывающий наказание в ИК №1 города Соликамска, сообщили в пресс-службе регионального управления ГУФСИН.

Конкурс охватил четырнадцать различных категорий, среди которых: живопись, вокальное искусство, игра на народных инструментах, декламация художественных произведений, театральное мастерство, парикмахерское дело, дизайн одежды, кулинария, декоративно-прикладное искусство, фотография и другие. В состязании приняли участие заключенные из более чем 80 территориальных управлений ФСИН России.

Максим Руденок представил на конкурс натюрморт, выполненный в стилистике средневековья, в номинации «Живопись». Работа над картиной заняла у молодого человека около двух месяцев. Максим Руденок работает художником в оформительской мастерской колонии.

Оценивала работы участников комиссия, в состав которой вошли известные представители культуры, образования и науки, руководители профильных ассоциаций и союзов, а также сотрудники пенитенциарной системы.

Максим Руденок был удостоен второго места в номинации «Живопись». За призовое место он получил награду от руководства учреждения, благодарственное письмо от ГУФСИН, а также комплект профессиональных кистей и красок.

