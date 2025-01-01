Пермячка отсудила 350 тысяч за бизнес-курс от Аяза Шабутдинова Суд признал, что оказанные услуги были ненадлежащего качества Поделиться Твитнуть

В результате судебного разбирательства «Лайк Центр» обязан компенсировать жительнице Перми более 350 тыс. руб. за образовательный курс, не соответствующий заявленному качеству. Суд подтвердил, что курс не оправдал надежд и вложенных средств.

В ходе разбирательств было установлено, что в 2022 году покупательница приобрела программу «Бизнес под ключ» у «Лайк Центра» за 199 тыс. руб. Однако полученные знания оказались недостаточными и не принесли ощутимой практической выгоды. После безрезультатных попыток договориться компания вернула клиентке лишь небольшую часть средств — 6950 руб., не предоставив внятного обоснования возвращенной суммы.

В суде было установлено, что «Лайк Центр» не выполнил обязательства по договору в полном объёме, а предоставленные услуги имели недостатки в качестве.

Кировский районный суд Перми частично удовлетворил иск, обязав компанию выплатить основную сумму долга, штраф за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя, а также компенсировать моральный ущерб. Общая сумма, подлежащая выплате, превысила 350 тыс. руб., сообщили в пресс-службе суда.

На данный момент судебное решение ещё не вступило в силу.

Напомним, «Лайк Центр» распространял курсы блогера-миллионера из Куеды Аяза Шабутдинова, который проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве и сейчас находится в СИЗО. В Москве 23 октября в суде ожидаются прения по делу Аяза Шабутдинова. В ходе прений прокуратура планирует озвучить запрашиваемый срок наказания.

Согласно материалам дела, Шабутдинову инкриминируют 113 эпизодов. Следствие пришло к выводу, что блогер организовал преступную группу и руководил её участниками. Он также обвиняется в распространении заведомо ложной информации об образовательных программах через принадлежащие ему онлайн-платформы. Общий материальный ущерб, нанесенный действиями блогера, оценен следствием более чем в 57 млн руб.

Ранее, в апреле, сообщалось о частичной компенсации ущерба 64 потерпевшим по данному делу. Всего же потерпевшими признаны 80 чел. Стоимость контракта на образовательные услуги, предлагаемые Шабутдиновым, варьировалась в пределах от 100 тыс. до 1,9 млн руб. для каждого клиента.

Аяза Шабутдинова обвиняют в том, что он, действуя от имени подконтрольных ему юрлиц, среди которых было ООО «Лайк Центр», блогер и его сообщники, используя агрессивные методы маркетинга и масштабные рекламные кампании, реализовывали клиентам фиктивные образовательные программы, курсы, тренинги и вебинары. Клиентам обещали значительное улучшение результатов их предпринимательской деятельности, однако фактически это было обманом и введением в заблуждение.

