Пермские вузы сохранили позиции в международном рейтинге «Три миссии университета» Учитывались только объективные показатели Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

В 2025 году два пермских вуза — Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) и Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) — включены в Московский международный рейтинг «Три миссии университета». В общем зачёте рейтинга участвуют 2 тыс. учреждений образования из 112 государств, среди которых 156 — российские вузы.

В текущем году в международном рейтинге ПГНИУ и ПНИПУ занимают прежние позиции в диапазоне 1301-1400. Среди российских университетов они, как и год назад, располагаются на 58-69 местах.

Рейтинг «Три миссии университета» базируется на трех основных аспектах. Во-первых, это образовательная деятельность, во-вторых, исследовательская работа, а в-третьих, взаимодействие с местным сообществом, что позволяет университету быть важной частью инфраструктуры региона.

Как утверждают создатели рейтинга, для его формирования применялись исключительно объективные показатели, получившие одобрение международных экспертов, при этом субъективные репутационные оценки были полностью исключены. В качестве источников информации использовались открытые данные с официальных сайтов университетов, государственных органов и независимых международных организаций.

В 2025 году составители рейтинга оценили свыше 2500 университетов из 150 стран, а в финальный список лучших вошли 2 тыс. учебных заведений.

«Тенденция, которую сектор высшего образования наблюдает последние годы, связана со всё возрастающей конкуренцией среди университетов как за наиболее талантливых и мотивированных студентов, так и за возможность выполнять исследования и разработки на переднем крае науки и техники. Даже сохранение текущих позиций, не говоря уже о росте рейтинговых показателей, — это большое достижение в глобальном сообществе университетов. Реализация программы развития Пермского политеха позволяет нам уверенно смотреть в будущее и обеспечивает устойчивые позиции ПНИПУ в глобальных и национальных рейтингах», — отметил проректор по приоритетным проектам ПНИПУ Павел Волегов.

Ранее «Новый компаньон» писал, что два пермских вуза сохранили свои позиции в международном рейтинге Times Higher Education World University Rankings (THE). Согласно опубликованным на сайте THE результатам, как и год назад, нынче оба университета вошли в группу 1501+. Общий рейтинговый балл ПНИПУ и ПГНИУ оказался в пределах 10,3-27,2 (максимальный 100).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.