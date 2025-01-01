Алёна Бронникова Два пермских университета снова вошли в международный рейтинг Times Higher Education Вузы Прикамья оказались в группе 1501+ Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Константин Долгановский

Два пермских вуза сохранили свои позиции в международном рейтинге Times Higher Education World University Rankings. Согласно опубликованным на сайте THE результатам, как и год назад, в этом году оба университета вошли в группу 1501+.

Общий рейтинговый балл ПНИПУ и ПГНИУ оказался в пределах 10,3-27,2 (максимальный 100). За качество обучения политех получил 21,1 балла, за исследовательскую среду 16 баллов, за качество исследований — 10,6 балла, отраслевые доходы — 51,2 балла, международную деятельность — 26,2 балла.

Классический университет за среду обучения набрал 18,4 балла, исследовательскую — 12 баллов, за качество исследований — 7,9 балла, международную деятельность — 27,8 балла, 24,5 балла по отраслевым доходам.

Лидерами рейтинга стали Оксфордский университет (Великобритания) — 98,2 балла, Массачусетский технологический институт (США) — 97,7 балла и Принстонский университет (США) — 97,2 балла. Среди российских вузов лучшими оказались МГУ — 63 балла (133 строчка), МГТУ — 51,6-54,2 балла (группа 301-350) и МФТИ — 49,9-51,5 балла (группа 351-400).

Один из самых важных критериев — оценка преподавания (среды обучения), в него входят репутация преподавателей, соотношение количества преподавателей и студентов, докторов и бакалавров, докторов наук и профессорско-преподавательского состава, институциональный доход. Последнее исследование проводилось с ноября 2024 года по январь 2025-го. Отмечается, что высокая доля аспирантов и исследователей даёт представление о том, насколько вуз заинтересован в воспитании следующего поколения учёных, и свидетельствует о предоставлении обучения на самом высоком уровне.

Исследовательская среда включает в себя репутацию и продуктивность исследований и доход от них. Качество исследования — уровень, влияние и цитирование; международная деятельность — долю иностранных студентов, международного персонала и международное сотрудничество.

Ранее ПНИПУ и ПГНИУ вошли в рейтинг лучших инженерных вузов России за 2021-2024 годы. Пермский политех занял позиции с 36-й по 41-ю, Пермский классический — с 57-й по 61-ю.

