Два пермских университета вошли в рейтинг ведущих инженерных вузов страны

Константин Долгановский

Аналитический центр «Эксперт» представил общественности рейтинг лучших инженерных вузов РФ за 2021-2024 годы, основанный на тщательном анализе их научно-технического вклада. В перечень вошли Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) и Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ).

Пермский Политех занял позиции с 36-го по 41-е, в то время как Пермский классический университет расположился на строчках 57-61. Наилучшие показатели ПГНИУ продемонстрировал в области «Востребованность», оцениваемой по среднему уровню цитирования статей в научных журналах и числу зарегистрированных патентов.

«Пермский университет активно участвует в реализации национальных проектов технологического развития. В текущем году, при поддержке руководства Пермского края и Министерства науки и высшего образования, мы запускаем региональную инженерную школу «Фотоника, новые материалы и приборостроение», в деятельность которой будут вовлечены и гуманитарные факультеты с их уникальными компетенциями. В рамках данного рейтинга, я хотел бы особо отметить вклад химического факультета и физико-математического института, чья издательская и патентная активность позволила достичь таких высоких результатов», — подчеркнул ректор ПГНИУ Игорь Германов.

Помимо общего рейтинга, были выделены семь подрейтингов, соответствующих приоритетам научно-технического развития страны. Пермский Политех вошёл в топ-50 в следующих областях: «Противодействие угрозам» (35-38 место), «Экологически чистая энергетика» (36-39 место), «Экологически чистое хозяйство» (37-41 место), «Персонализированная медицина» (49-53 место), «Развитие транспортных систем» (39-42 место) и «Развитие цифровых технологий» (39-45 место). В последних двух ПНИПУ показал лучшие результаты среди вузов Пермского края.

Цель рейтинга — оценка роли университетов в развитии экономики и общества. Чтобы оценить эффекты трансформации университетов, АЦ «Эксперт» разработал систему рейтингов, охватывающую три направления: наукометрический анализ издательской активности вузов, способность университетов генерировать инновации в виде изобретений (патентов) и способность университетов воспитывать технологических предпринимателей.

С 2025 года в России стартовала реализация нацпроектов технологического лидерства. В данной экономической фазе государство выделяет особую роль университетской науке в производстве технологий для промышленности.

В рамках исследования оценивалось участие университетов в новой программе страны через призму их достижений в публикациях в инженерных дисциплинах и патентовании.

