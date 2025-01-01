Из-за ремонта теплотрассы в Перми закрыли участок улицы Советской Поделиться Твитнуть

схема создана сетевой организацией

В Перми из-за ремонтных работ на участке теплотрассы с 15 октября движение по ул. Советской вблизи пересечения с ул. Свердловской полностью перекрыто в обоих направлениях. Об этом сообщили в пресс-службе сетевой организации.

Для объезда участка, где проводятся ремонтные работы, автомобилистам рекомендуется использовать улицы Свердловская и Матросова. Ограничения будут действовать по 28 октября.

Водителей просят принять во внимание данное ограничение и заранее планировать маршрут передвижения, используя альтернативные пути объезда.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми на новом участке ул. Строителей завершили переукладку инженерных сетей. Подрядная организация обустраивает там теплотрассу и ливневую канализацию.

