С начала осени в Перми отремонтировали 87 тысяч квадратных метров дорог Подрядчики также обустраивали тротуары и пешеходные переходы

Константин Долгановский

По информации, предоставленной МКУ «Пермблагоустройство», с начала сентября в Перми подрядчики обустроили пешеходные зоны и переходы, а также локально восстановили дорожное полотно на площади свыше 87 тыс. кв. м.

В Индустриальном районе завершены ремонтные мероприятия на улицах Верхнемуллинская и Встречная, где полностью заменено покрытие. Близится к завершению обновление дорог на улицах Советской Армии и Чайковского, где также обновляется верхний слой. Общая площадь отремонтированных участков составляет 4,5 тыс. кв. м. Параллельно ведётся асфальтирование улиц Промышленная и Свиязева.

В Дзержинском районе проведено создание парковочных мест и удобных подходов к тротуару у лицея №1 по ул. Ветлужской, 89.

В Мотовилихинском районе идёт обновление участка ул. КИМ от ул. Тургенева до ул. Ивановской, где не только меняют асфальт, но и устанавливают новые бордюры. Общая площадь работ достигает 21 тыс. кв. м. Кроме того, в м/р Садовый, Рабочий поселок и Висим проводится точечный ремонт дорог.

В Свердловском районе завершилось обновление дорожного полотна на улицах Солдатова и Чкалова общей площадью 8,5 тыс. кв. м. На Холмогорской и Запорожской закончен ямочный ремонт. Продолжается обновление участка ул. Васильева, между Карпинского и Героев Хасана, по которому поступало много жалоб от горожан. Здесь восстанавливают не только асфальт, но и бордюрный камень. На данный момент уложено 35 тыс. кв. м нового покрытия, завершение работ планируется в ближайшее время.

В п. Новые Ляды окончен ремонт дороги в зоне индивидуальной застройки по ул. Калинина и ул. Чкалова. Здесь полностью заменено асфальтовое покрытие, а на участке ул. Островского обновлен тротуар.

В Кировском районе в рамках благоустройства территорий ИЖС отремонтированы улицы Керченская, Судостроителей и Сокольская общей площадью 5,3 тыс. кв. м. На улицах Чистопольская, Судозаводская и Худанина проведены работы по замене дорожного покрытия общей площадью 3,5 тыс. кв. м. Кировоградская и Калинина подверглись ямочному ремонту.

