Пермский крайизбирком передал бойцам СВО 80 аптечек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Избирательная комиссия Пермского края направила 80 аптечек второго эшелона для нужд участников СВО, об этом сообщили в пресс-службе КИК.

В избиркоме напомнили, что инициатива поддержки военнослужащих специальной военной операции принадлежит главе Центризбиркома России Элле Памфиловой.

«Идея превратилась в действенную программу, в которой участвуют члены избирательных комиссий со всей страны. Этот вдохновляющий пример свидетельствует о том, что гражданский долг и патриотизм — не пустые слова, а живые чувства, воплощенные в конкретных действиях», — говорится в сообщении.

В аптечку второго эшелона входят кровоостанавливающие жгуты или турникеты для остановки сильных кровотечений; ножницы, предназначенные для аккуратного разрезания одежды и повязок без повреждения тканей; несмываемый маркер для записи информации о времени наложения жгута или других важных данных; индивидуальный перевязочный пакет для первичной обработки ран; различные пластыри, включая рулонный и полоски для надежной фиксации повязок; усиленный скотч для фиксации шин или создания герметичных повязок; два-три гемостатических бинта, предназначенных для тампонады ран и остановки кровотечений; окклюзионная наклейка для герметизации ран грудной клетки при пневмотораксе; специальные салфетки для обработки ожоговых поверхностей и облегчения боли; анальгетики для купирования болевого синдрома.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.