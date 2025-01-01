Утром 17 октября на Пермский край опустится густой туман Поделиться Твитнуть

Скрин видео Госавтоинспекции Пермского края

Пермский ЦГМС информирует об ожидающихся неблагоприятных погодных условиях в Прикамье в ночь и утром 17 октября. В некоторых районах края возможен густой туман.

В Главном управлении МЧС России по Пермскому краю советуют жителям соблюдать меры предосторожности. Автомобилистам следует придерживаться безопасной скорости и дистанции, избегать резких маневров и торможения. Необходимо учитывать состояние дорожного покрытия при управлении транспортным средством.

Пешеходам рекомендуется проявлять бдительность при пересечении дороги.

Туман представляет собой атмосферное явление, обусловленное концентрацией микроскопических водяных капель в воздушном пространстве. Его формирование происходит в местах смешения воздушных потоков, характеризующихся различным температурным режимом и уровнем влажности. Наиболее часто туман наблюдается в течение осенне-зимнего периода, что связано с преобладанием повышенной влажности. Оптимальные условия для образования тумана создаются при температурах в диапазоне от +5 до -5 градусов. Интенсивность тумана напрямую зависит от величины температурной разницы между воздушными массами.

Информация о тумане и вызванном им резком снижении видимости всегда распространяется как экстренное сообщение.

