В Перми перенесли трамвайную остановку «Улица Ленина»

Администрация Перми

В связи с продолжающимся ремонтом дорожного полотна, место посадки и высадки пассажиров трамваев на остановке «Улица Ленина» (по ул. Борчанинова) временно изменено. Об этом сообщили в департаменте транспорта городской администрации.

«Просим пользоваться новыми посадочными платформами, расположенными возле перекрестка улиц Ленина и Борчанинова», — говорится в информации. Ведомство также распространило схему, где указаны новые остановочные пункты.

Ранее «Новый компаньон» писал о распоряжении Министерства транспорта Пермского края о продлении ограничения движения автотранспорта по ул. Борчанинова до 1 ноября. На участке между улицами Ленина и Пермской ведется капитальный ремонт дорожного полотна.

