Алёна Бронникова Ограничение движения на Борчанинова в Перми продлят почти на месяц Участок между Ленина и Пермской закрыт с 8 сентября

Министерство транспорта Пермского края

Министерство транспорта Пермского края распорядилось продлить ограничение движения автотранспорта по ул. Борчанинова в краевой столице почти на месяц. На участке между улицами Ленина и Пермской ведутся работы по капитальному ремонту дорожного полотна.

Для обеспечения безопасности дорожного движения в связи со строительно-монтажными работами участок был закрыт с 8 сентября для передвижения всех видов транспорта, за исключением трамваев.

Ранее планировалось открыть движение с 9 октября. Согласно новому распоряжению, ограничение продлят до 00:00 1 ноября.

Работы ведёт ООО «Техдоргрупп». Подрядчик в рамках очередного этапа работ по капремонту ул. Борчанинова переустроит подземные коммуникации, установит новую трамвайную остановку, заменит покрытие проезжей части и обновит тротуары.

