Приток в Камское водохранилище в Прикамье упал до аномальных значений Причиной стал дефицит осадков

Константин Долгановский

Аномальный дефицит осадков на севере Прикамья привёл к снижению притока воды в Камское водохранилище до самых низких с 2023 года значений. Об этом сообщают авторы проекта «Опасные природные явления Пермского края».

В частности, 15 октября приток упал до 577 куб. м/сек. С октября 2023 года — это самое низкое значение, в сентябре два года назад был зафиксирован рекордный минимум — 466 куб. м/сек. Эксперты отмечают, что до таких показателей далеко, однако текущее значение для середины октября является аномально низким.

За первую половину осени выпало всего около 25-30% осадков от нормы. В ближайшую неделю ожидается, что приток сохранится на низком уровне, но может вырасти в конце октября. Прирост возможен в случае выпадения обильных осадков на севере региона.

Синоптики прогнозируют в ближайшие дни небольшие осадки слабой и умеренной интенсивности, на севере утром в воскресенье возможен мокрый снег. В перспективе на 9-10 суток возможен вынос тёплого влажного воздуха на Европейскую территорию России и на Урал с более интенсивными дождями на севере Прикамья.

Напомним, летом приток воды в Камское водохранилище был преимущественно ниже нормы также из-за дефицита осадков на севере края в июне и июле. В августе он сократился до аномально низкого значения 604 куб. м/с, но затем увеличился из-за обильных дождей.

