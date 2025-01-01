Лето в Прикамье стало самым холодным за пять лет Осадков выпало немного меньше нормы Поделиться Твитнуть

Лето 2025 года в Пермском крае характеризовалось средней температурой воздуха, близкой к многолетним значениям. При этом оно стало самым прохладным за последние пять лет, начиная с 2020 года. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Распределение температуры в течение летних месяцев, как и в предыдущий год, было нетипичным. Самым тёплым периодом оказалась первая половина июня, в то время как июль на севере региона был самым холодным месяцем лета.

Средняя летняя температура воздуха в Пермском крае колебалась от +15° в Бисере до +18,5° в Чайковском, а в Перми составила +17,2°, что сопоставимо со среднемноголетней нормой или немного выше (в пределах 0,5°). В Перми средняя летняя температура на 0,3° превысила норму и на столько же уступила показателю прошлого года. Как и годом ранее, заявления о том, что лето 2025 года было холодным или отсутствовало вовсе, не соответствуют действительности. Средняя летняя температура оказалась на 2° выше, чем в аномально холодном 2019 году.

Метеорологическое лето (период со среднесуточной температурой выше +15°) началось 26-27 мая, что на несколько дней раньше обычного на юге края и на две недели и более на севере. Завершение метеорологического лета было зафиксировано 26-27 августа, а местами на севере и востоке — 16 августа, что повсеместно на 7-10 суток позже обычного.

Жаркая погода с температурой выше нормы на 7° и более наблюдалась только в начале лета — с 28 мая по 2 июня и 9-11 июня. Значительные похолодания отмечались 23-24 июня, а также 16-19 и 26 июля, когда температура падала на 5-8° ниже климатической нормы. В остальные дни лета отклонения от нормы не превышали 5°.

Самым жарким днем лета в большинстве районов края стало 10 июня — максимальная температура в Перми достигла +31,9°, а по краю +32,3° в Чайковском. Таким образом, второй год подряд пик жары приходится на первую половину июня (в прошлом году — 12-14 июня), и июнь стал самым теплым летним месяцем в большей части региона. 10 июня в Чердыни был установлен суточный рекорд тепла +30,8°. Максимальная температура воздуха в Перми +31,9° немного ниже среднемноголетних значений и на 1,1° ниже, чем в прошлом году. Количество дней с температурой +30° и выше в Перми за лето составило всего 4 (31 мая — 1 июня и 10-11 июня), что вдвое меньше нормы и вдвое меньше, чем в прошлом году. В некоторых северных и восточных районах, например в Бисере, температура не поднималась выше +30° ни разу.

Самыми холодными ночами лета стали 23 июня и 19 июля, когда в условиях прояснений после вторжения арктического воздуха температура опустилась ниже +5°, а в Вае в ночь на 23 июня — до 0°. В Перми в ночь на 19 июля был установлен суточный рекорд холода +4,3°.

Осадки летом выпадали преимущественно в виде ливневых дождей, обложные дожди были редкими, что становится характерным для летних сезонов. Распределение осадков по территории было крайне неравномерным, но в целом их выпало немного меньше нормы. При этом отмечено множество случаев сильных ливней с количеством осадков более 30 мм и даже более 50 мм за 12 часов. Наибольшее количество осадков выпало в Вае — 303 мм, благодаря двум сильным дождям 17 и 26 июля. Наименьшее количество осадков зафиксировано в Кыне и Лысьве — 120 и 123 мм соответственно, что составляет около 50% от нормы. Перми за лето выпало 227 мм осадков, что немного меньше нормы. Июнь был более дождливым, а июль и август — умеренно сухими. В прошлом году осадков за лето было значительно больше (282 мм).

Приток воды в Камское водохранилище летом был преимущественно ниже нормы из-за дефицита осадков на севере края в июне и июле. К 21 августа он сократился до аномально низкого значения 604 м³/с, но затем увеличился из-за обильных дождей в северных районах в третьей декаде августа. Значительных дождевых паводков летом не наблюдалось.

