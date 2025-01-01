В Березниках приступили к установке памятника участникам СВО Открыть его планируют зимой Поделиться Твитнуть

В Березниках Пермского края ведутся работы по установке памятника участникам СВО. Как сообщает в соцсетях администрация округа, открытие монумента планируют приурочить к Дню героев Отечества, который отмечается ежегодно 9 декабря.

«Сегодня в Березниках у Дворца детского и юношеского творчества устанавливают бронзовую фигуру бойца. Напомним, с сентября здесь ведутся работы по благоустройству общественной территории в центральной части аллеи за памятником воинам-интернационалистам», — рассказали 16 октября в администрации.

В данный момент вокруг монумента уложена брусчатка, ведутся работы по устройству дорожек и газонов, в дальнейшем будет установлено освещение и видеонаблюдение. В основу композиции памятника вошли солдат, отдающий дань памяти погибшим на СВО товарищам, и стела с парящими журавлями.

Скульптор Илья Галиулин приступил к работе ещё летом. Тогда была готова гипсовая модель, впоследствии фигуру отлили из бронзы. Конструкция будет высотой 3,5 м, основание выполнено из красного гранита, стела — из бетона. Монумент устанавливают в центральной части Аллеи памяти за «Разорванным сердцем».

