На севере Прикамья установят памятник участникам СВО Глава Березников показал кадры из мастерской скульптора

Скриншот видео со страницы Алексея Казаченко во ВК

Руководитель Березниковского городского округа Алексей Казаченко показал кадры из мастерской скульптора, который работает над памятником, посвящённым участникам СВО.

«В основе композиции — солдат на постаменте и стела с парящими журавлями. Сейчас в работе гипсовая модель бойца. Далее — отливка фигуры из бронзы», — пояснил Казаченко.

По словам чиновника, монумент установят в центральной части Аллеи памяти за «Разорванным сердцем». Прилегающую территорию планируется благоустроить. Открытие памятника будет приурочено ко Дню героев Отечества.

Основание памятника будет сделано из красного гранита, а стела — из бетона. Вокруг памятника планируется уложить брусчатку, установить освещение и видеонаблюдение.

Ранее Алексей Казаченко сообщал об обустройстве городского кладбища, где покоятся участники СВО. За счёт средств муниципалитета планируется установка около сотни новых надгробий. Уже идёт облицовка мест захоронений плиткой из черного гранита. Монтаж памятников намечен на август. Параллельно ведётся согласование изображений на памятниках с семьями погибших героев.

Казаченко добавил, что на территории кладбища будет установлена стела в память о земляках, отдавших свои жизни в зоне СВО. Монумент будет представлять собой железобетонную конструкцию высотой 3,5 м, увенчанную изображением Ордена мужества, символизирующего подвиг березниковцев, павших за Родину.

Отметим, монументы участникам СВО устанавливают в регионе уже не первый год. Один из последних был открыт весной этого года в Перми.

