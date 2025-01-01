На кладбище в Прикамье установят 100 новых надгробий на могилах участников СВО Монтаж памятников намечен на август Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал главы Березников Алексея Казаченко

В Березниках Пермского края ведётся обустройство городского кладбища, где покоятся участники СВО. За счёт средств муниципалитета планируется установка около сотни новых надгробий, сообщил глава Березников Алексей Казаченко.

Подготовительные работы, включающие выравнивание участка и заливку бетонных оснований, завершены. В настоящее время идёт облицовка мест захоронений плиткой из черного гранита. Монтаж памятников намечен на август. Параллельно ведется согласование изображений на памятниках с семьями погибших героев.

Казаченко добавил, что на территории кладбища будет установлена стела в память о земляках, отдавших свои жизни в зоне СВО. Монумент представляет собой железобетонную конструкцию высотой 3,5 м, увенчанную изображением Ордена мужества, символизирующего подвиг березниковцев, павших за Родину.

фото: тг-канал главы Березников Алексея Казаченко

Кроме того, руководитель округа сообщил, что в п. Орёл на братском кладбище, где жители долгое время жаловались на ветхое ограждение, в текущем году запланирована реставрация. Финансирование на эти цели выделено. Подрядная организация уже произвела демонтаж старых деревянных конструкций и бетонных опор и приступила к установке новой кованой металлической ограды с декоративными элементами.

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