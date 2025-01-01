Ещё два муниципалитета Прикамья отказались от дотаций в пользу отчислений от НДФЛ Решения приняли думы Верещагинского и Чусовского округов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Заседания дум Верещагинского и Чусовского округов 16 октября завершились одобрением перехода от дотаций, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности, к увеличенным нормативам отчислений от подоходного налога, сообщает телеграм-канал «На местах».

Дополнительные поступления от НДФЛ, превышающие расчётный размер дотаций, останутся в распоряжении местных бюджетов. Согласно предварительным подсчётам, отказ от дотаций в течение следующих трёх лет принесёт бюджету Верещагинского муниципального образования дополнительно 46,8 млн руб., а бюджету Чусовского — 75,9 млн руб.

Напомним, возможность отказа от дотаций для муниципалитетов закреплена региональным законодательством, регулирующим бюджетный процесс. Данная мера призвана стимулировать рост местных бюджетов за счет повышения эффективности налоговых сборов.

Ранее аналогичное решение было принято депутатским корпусом Пермского и Кишерсткого муниципальных округов.

