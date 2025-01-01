В Перми задержан прилёт рейса из Шарм-эль-Шейха Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Большое Савино, прибытие рейса FV 5570 авиакомпании «Россия» из Шарм-эль-Шейх (Египет) 16 октября отложено на 1 час 55 минут. Самолёт по расписанию должен был приземлиться в 16:40 по местному времени, но в настоящее время борт ожидается в 18:35.

Соответственно ровно на час, до 19:40, отложен вылет рейса FV 5569 из Перми в Шарм-Эль-Шейх.

Ранее «Новый компаньон» писал, что Sky Vision Airlines, египетский авиаперевозчик, приостановил выполнение чартерных рейсов из Перми в Шарм-эль-Шейх. Решение о замене авиакомпании принял туроператор.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.