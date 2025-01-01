В Прикамье сеть АЗС сняла ограничения на продажу топлива Ранее перебои с бензином были у компании «Ликом» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как рассказали «Новому компаньону» в компании «Ликом», на сегодняшний момент ситуация с топливом на большинстве автозаправочных станциях сети стабилизировалась. Сейчас перебои с бензином и дизельным топливом на АЗС остались лишь в Оханске.

«Мы отменили ограничения на всех АЗС, кроме Оханска. Из-за особенностей дороги туда они будут сняты на следующей неделе», — пояснили «Новому компаньону» в «Ликоме».

Напомним, в начале октября в Пермском крае возникли проблемы с поставками топлива на автозаправочные станции.

Как писал ранее «Новый компаньон», это коснулось небольших сетей, таких как «Ликом» и «Нефтехимпром». Некоторые АЗС ввели ограничение на продажу бензина марок АИ-95 и дизельного топлива. Так, на одной из станций сети «Ликом» в ЗАТО Звёздный покупателям разрешалось приобрести не более 10 литров бензина АИ-95. На АЗС «Нефтехимпрома» выдавали по 40 литров на водителя.

О причинах ограничений и о том, что ждёт автомобилистов в ближайшем будущем, читайте в нашем материале.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.