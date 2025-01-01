Топливный лимит Что происходит на автозаправках Перми и какие прогнозы делают эксперты Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

До Пермского края добрались перебои с топливом на АЗС. В основном, эта проблема затронула небольшие компании. Например, на прошлой неделе жители ЗАТО Звездный сообщили, что несколько дней на заправке «Ликом» отпускается только по 10 литров бензина марки АИ-95 в одни руки. А ранее сообщалось, что на заправках «Нефтехимпрома» в Перми ограничили продажу АИ-95 до 40 литров. «Новый компаньон» выяснил, что происходит на автозаправочных станциях и как это объясняют участники рынка и эксперты.

В сети АЗС «Ликом» «Новому компаньону» подтвердили, что ограничения на отпуск бензина есть, но это касается только некоторых автозаправок. В Перми, например, АЗС сети работают без ограничений.

«Ограничения вызваны дефицитом предложения на оптовом рынке, НПЗ уже месяц отгружают меньше объёмов, чем есть спрос. Наш пермский ПНОС работает в основном на местные АЗС «Лукойла» и на обеспечение регионов к западу от Пермского края. В итоге у нас большая часть последних поставок идёт из других регионов, например, из Сургута», — рассказали в компании.

На АЗС «Ликома» был ограничен отпуск потому, что в моменте товара не хватает, а цена закупки значительно выше, чем цена розничной продажи.

«Это означает, что мы продаём топливо в убыток. Но совсем прекращать продажу мы не хотим, так как считаем необходимым предоставить возможность автомобилистам добраться до ближайшей федеральной АЗС. Мы также экономим товар для служб скорой помощи, МЧС, полиции и других», — пояснили в ООО «Ликом».

В компаниях «Нефтехимпром» и ЛОГАЗ не смогли дать оперативный комментарий.

В пресс-службе Пермского УФАС сообщили, что обращения от потребителей и сбытовых операторов по поводу дефицита топлива в регионе в антимонопольное ведомство не поступали, но если будут зафиксированы признаки нарушения антимонопольного законодательства, ФАС по региону предпримет меры реагирования.

«Пермское УФАС осуществляет ежедневный мониторинг цен на автомобильное топливо в регионе, в первую очередь, на автозаправочных станциях ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт». На территории Пермского края эта компания занимает доминирующее положение: порядка 70% на рынках автомобильных бензинов и 76% — на рынке дизельного топлива. Уровень цен на автомобильные бензины и дизельное топливо на АЗС ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» за текущий период 2025 года не превышает уровень потребительских цен на нефтепродукты, сложившийся в России», — заявили в пресс-службе пермских антимонопольщиков.

В беседе с «Новым компаньоном» декан экономического факультета ПГНИУ, профессор Татьяна Миролюбова отметила, что топливный рынок в ряде российских регионов действительно испытывает сложности. Эта ситуация — следствие совпадения ряда факторов: сезонный пик сельскохозяйственных работ, традиционный всплеск потребления в период отпусков, плановые ремонты и вынужденные остановки нефтеперерабатывающих заводов, вызванные атаками беспилотников. В результате спрос высокий, а предложение сокращается. Вместе с тем в Пермском крае ситуация остаётся устойчивой, и нет оснований полагать, что возникнут серьёзные перебои с продажей бензина, уверена экономист.

Региональный рынок в значительной степени контролируется крупными вертикально-интегрированными нефтяными компаниями, такими как «Лукойл» и «Газпромнефть». Они обладают возможностью оперативно перераспределять топливо между своими сетями в разных регионах. К тому же, у Прикамья есть логистическое преимущество: «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» находится в Перми, что избавляет от необходимости долгих и дорогостоящих перевозок. И, что немаловажно, бензин на заправках этих компаний всегда есть в наличии.

Ограничения на отпуск топлива затронули в основном небольшие, независимые АЗС, не входящие в крупные сети. Причина кроется в производственных тонкостях: крупные компании обеспечивают бензином собственные заправочные станции, а независимым игрокам достаётся то, что осталось.

«Проблема у малых несетевых независимых компаний, не имеющих собственного производства бензина и дизельного топлива. Они закупают их у нефтеперерабатывающих заводов, которые в первоочередном порядке отгружают топливо своим заправкам», — пояснила эксперт.

Отметим, автомобилисты, опрошенные «Новым компаньоном», отмечают, что дефицита топлива на АЗС в Перми в большинстве случаев нет, а с проблемой нехватки горючего водители сталкиваются только на отдельных заправках.

