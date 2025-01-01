Идеолога пермской культурной революции подозревают в покушении на власть В прошлом году его внесли в список экстремистов и террористов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Против галериста, главного идеолога пермской культурной революции Марата Гельмана* возбуждено уголовное дело о насильственном захвате власти и участии в организации террористического сообщества. Информация об этом была опубликована на сайте ФСБ РФ 14 октября.

В частности, ФСБ сообщила о заведении уголовного дела по ст. 278 УК РФ («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти») и ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ («Организация террористического сообщества и участие в нём») в отношении экс-главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского (внесён Минюстом в реестр иноагентов) и членов «Антивоенного комитета России» (признан нежелательной организацией в РФ), в том числе бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова, экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (оба внесены Минюстом в реестр иноагентов), Марата Гельмана* и других участников, а также иных неустановленных лиц.

Отмечается, что движение «Антивоенный комитет России» (признан нежелательной организацией в РФ) было учреждено указанными лицами в феврале 2022 года с целью насильственного захвата власти и изменения конституционного строя в России. В начале прошлого года Генпрокуратура признала её деятельность нежелательной на территории страны. Установлено, что в апреле 2023 года организация приняла в Берлине учредительный (уставной) документ движения, в котором заявляется о необходимости ликвидации действующей власти России.

Кроме того, упоминаемые лица, по данным ФСБ, финансируют признанные в РФ террористическими украинские военизированные националистические подразделения и ведут рекрутинговую деятельность по набору в них людей для последующего их задействования в реализации своего замысла. В настоящее время проводятся следственные действия. Причастных привлекут к ответственности.

В прошлом году «Новый компаньон» писал, что Росфинмониторинг внёс Марата Гельмана* в перечень террористов и экстремистов в РФ. В конце 2021 года минюст России также внёс его в реестр СМИ-иностранных агентов, а в декабре 2022 года МВД РФ объявило его в розыск по подозрению в причастности к уголовному преступлению.

*Марат Гельман признан в РФ иноагентом, внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

