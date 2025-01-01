В Перми началось строительство сквера трёх ТОСов Он появится на Нагорном Поделиться Твитнуть

фото из тг-канала Павла Черепанова

На пересечении улиц Милиционера Власова и Геологов в Перми началось строительство нового сквера, сообщил депутат Заксобрания и советник губернатора по вопросам строительства Павел Черепанов.

Он отметил, что сквер возводится по совместной инициативе администраций Перми, Индустриального района и помощи инвесторов.

фото из тг-канала Павла Черепанова

Новый сквер уже прозвали «Сквером трёх ТОСов». «Он, несомненно, станет любимым местом отдыха для жителей Нагорного», — считает Павел Черепанов.

Подрядная организация уже установила ограждение вокруг территории и провела работы по демонтажу старых киосков и других построек.

