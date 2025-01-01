Алёна Бронникова Средняя цена за квартиру в новостройке Перми составила 6,9 млн рублей Это ниже средней стоимости среди городов-миллионеров Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В сентябре средняя стоимость квартиры на рынке первичного жилья в Перми составила 6,9 млн руб. При этом средний показатель по городам-миллионерам сложился в 8,5 млн руб. Об этом сообщает bnMAP.Pro.

Среди 17 российских мегаполисов Пермь заняла 13-ю строчку. Самые дорогие новостройки оказались в Москве, где квартиру в таком доме можно было в среднем приобрести за 21,7 млн руб., Казани (11,11 млн руб.) и Санкт-Петербурге (11,1 млн руб.) Самые дешёвые — в Волгограде (5,5 млн), Ростове-на-Дону (6,3 млн) и Воронеже (6,5 млн руб.).

За месяц было заключено 23,8 тыс. сделок (+7%). Наибольшее количество — в Москве (7 тыс.), Санкт-Петербурге (3,3 тыс.) и Екатеринбурге (2,1 тыс. сделок, средняя стоимость квартир там составила 7,7 млн руб.). Меньше всего было куплено в Омске (0,19 тыс.), Челябинске (0,28 тыс.) и Волгограде (0,32 тыс.). В Перми было зарегистрировано 0,63 тыс. сделок.

В целом аналитики отмечают, что цены на «квадрат» показали небольшое снижение — на 1,3%. В то же время средний чек вырос на 6%.

Как сообщалось ранее, при покупке новостройки средний размер дисконта для пермяков сложился в 534,7 тыс. руб., или 6,8% от цены лота.

