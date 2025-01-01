Средний размер дисконта при покупке новостройки в Перми превысил 534 тысячи рублей Это 6,8% от цены лота Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Почти половина покупателей новых квартир в крупнейших городах России получает выгоду в виде скидки от застройщика. Анализ, проведённый специалистами «Объектив.РФ», показывает, что свыше 41% договоров долевого участия (ДДУ) в городах-миллионниках заключаются с учётом дисконта от первоначальной заявленной стоимости. Застройщики активно используют скидки и специальные предложения как инструмент поддержания объёмов продаж.

В среднем, размер скидки в крупных городах достигает 7%, что в денежном эквиваленте составляет 555 тыс. руб. На рынках с высокой конкуренцией и большим количеством предложений доля квартир, проданных со скидкой, заметно увеличивается. Например, Екатеринбург и Тюмень, лидирующие по количеству сделок со скидками, характеризуются значительным объемом предложения — 1,9 и 1,5 млн кв. м соответственно.

В Перми средний размер дисконта составляет 6,8%, или 534 693 руб. в абсолютных цифрах. Это больше, чем в Тюмени (6,3% / 496 006 руб.) и Екатеринбурге (6,2% / 460 222 руб.), но меньше, чем в Новосибирске (8,7% / 755 918 руб.). В Челябинске дисконт выше в процентах (7,6%), но ниже в абсолютных цифрах (527 828 руб.).

