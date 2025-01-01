Жителя Екатеринбурга осудили в Перми за покупку лекарства по поддельному рецепту Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми вынесен приговор жителю Екатеринбурга, признанному виновным в приобретении медикамента по фальшивому рецепту. Ранее судимый гражданин был осужден Свердловским районным судом. Целью его визита в краевой центр было нелегальное получение сильнодействующего лекарства, которое в России можно приобрести только при наличии рецепта.

Следствием установлено, что преступник предварительно заказал в сети Интернет фальшивые рецепты, которые и предъявил для получения запрещенного препарата. Суд счел его виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 327 Уголовного кодекса Российской Федерации (Фальсификация, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

За каждое из двух доказанных правонарушений подсудимому назначено наказание в виде обязательных работ. В итоге, с учетом совокупности совершенных преступлений, окончательное наказание составило 400 часов обязательных работ, сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

В решении особо подчеркнуто, что приобретать лекарственные препараты необходимо исключительно в соответствии с законом, то есть по подлинному рецепту, выданному квалифицированным медицинским специалистом.

