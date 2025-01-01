В Прикамье похоронят погибшего на СВО Василия Жихарева
Его не стало в августе этого года
При выполнении боевых задач во время российской спецоперации 11 августа этого года погиб житель п. Октябрьский Василий Жихарев. Об этом сообщили в администрации Кочёвского муниципального округа.
Как отметили в муниципалитете, он показал пример мужества и самоотверженности и с честью выполнил свой воинский долг.
Василий Жихарев родился в 1973 году. Обстоятельства его гибели не уточняются.
Гражданская панихида и прощание с военнослужащим пройдут 18 октября, с 13:00 до 14:00 в здании клуба п. Октябрьский.
В местной администрации принесли соболезнования родным и близким погибшего солдата.
