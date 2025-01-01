В Очёрском округе Прикамья простятся сразу с двумя погибшими на СВО бойцами Поделиться Твитнуть

фото предоставлены администрацией Очёрского муниципального округа

В ходе специальной военной операции на территории Украины при исполнении воинского долга погибли жители Очёрского округа Пермского края рядовой Александр Протопопов и рядовой Наиль Тухватуллин, сообщили в окружной администрации.

Протопопов Александр Вячеславович родился 28 ноября 1986 года в Очёре. После окончания Очёрской школы № 1 начал трудовой путь на пилораме, где освоил профессию станочника деревообрабатывающих станков III разряда. Впоследствии получил квалификацию электрогазосварщика и работал по специальности, занимаясь монтажом вентиляционных систем в различных городах Пермского края. Позднее принял решение поступить на военную службу и был направлен в зону СВО, где служил разведчиком-оператором. Погиб мужчина 19 сентября 2025 года.

Тухватуллин Наиль Валехутинович родился 27 мая 1962 года в Губахе Пермской области. Проживал в Очёрском округе, был отцом и дедом. Как и многие другие жители, Наиль Валехутинович вступил в ряды Вооруженных сил и отправился на передовую. 30 октября 2024 года мужчина погиб.

Администрация Очёрского муниципального округа выражает глубочайшие соболезнования семьям погибших, всем их родным и близким.

Прощание с павшими воинами состоится в пятницу, 10 октября 2025 года, в Очёрском центральном доме культуры (ул. Коммунистическая, 6). Начало в 11 часов.

