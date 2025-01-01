В сентябре из Перми выдворили четырёх нелегальных мигрантов за пределы страны К ответственности привлекли 194 человека Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено пресс-службой УФСБ России по Пермскому краю

По итогам оперативно-профилактических мероприятий в Перми, организованных в сентябре региональными УФСБ, ВСО СКР и Росгвардией, за пределы страны были выдворены четыре нелегальных мигранта, ещё 194 человека были привлечены к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю.

«В результате проверки иностранных граждан на объектах строительства и общественного питания за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлечено 149 нарушителей, четыре иностранца выдворены за пределы Российской Федерации», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, из числа уроженцев Центрально-Азиатского региона были вычислены восемь жителей, которые уклонялись от постановки на воинский учёт и призыва в армию. Все они были доставлены в военкоматы Свердловского и Ленинского районов Перми.

Ранее «Новый компаньон» писал, что при вручении паспортов РФ мигрантам в Пермском крае 10 октября были выданы и повестки в военные комиссариаты региона для регистрации в качестве военнообязанных, а также предложено заключить контракты на службу в рядах ВС РФ. За несоблюдение правил воинского учёта иностранцы могут получить штрафы или лишиться гражданства.

